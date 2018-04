Ist das Unterpflügen besser für die Umwelt?

Heimische Landwirte setzten Pflanzenschutzmittel verantwortungsvoll und mit nachgewiesener Sachkunde effektiv und sparsam ein, so Paul. Damit Schädlinge möglichst keine oder nur wenige Resistenzen entwickeln, sei eine breite Wirkstoffpalette erforderlich.

Glyphosat-Gegner argumentierten, dass nach dem Einsatz dieses Totalherbizids keine blühenden Pflanzen mehr als Nahrungsgrundlage für Insekten vorhanden seien. Paul verwies darauf, dass auch nach dem Pflügen keine blühende Pflanzen mehr auf dem Acker stünden. Er bedauerte, dass die Landwirtschaft „wieder einmal pauschal verurteilt“ werde, während von anderen Ursachen für den Insektenschwund wie der Lichtverschmutzung oder dem Elektrosmog kaum etwas zu lesen sei. Tausende von Straßenlaternen und Leuchtreklamen beeinträchtigten das natürliche Verhalten der nachtaktiven Insekten.

Ein weiteres großes Problem sei der Landverbrauch. Die Flächenversiegelung führe zum Verlust des Artenreichtums, denn nur auf nicht versiegelten Flächen könne es biologische und genetische Vielfalt geben.

Dass ein Großteil der Arbeit des Bauernverbandes mittlerweile für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet wird, berichtete auch Geschäftsführer Hans-Martin Sames. Beispiel seien die vielen Gespräche mit den Kandidaten zur Bundestagswahl im vergangenen Jahr.

Eine organisatorische Meisterleistung im März 2017 sei die Aktion „Hessens Landwirtschaft blüht für Bienen – Landwirte und Imker sind Partner“ gewesen. Um die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft zu erhöhen, hätten die heimischen Landwirte Blühstreifen auf ihren Ackerflächen angelegt.

Im Sommer können Insekten auf 1,6 Quadratmetern Blühflächen landen und Nahrung „ernten“

Der Hessische Bauernverband (HBV) habe gemeinsam mit dem Hessischen Imkerverband eine Blühmischung zusammengestellt, die eine hohe Vielfalt an Pflanzenarten enthalte. Diese biete Wild- und Honigbienen sowie anderen Insekten als vielfältige Nahrungsgrundlage vor allem nach dem Abblühen der Rapsfelder Ende Mai.

Die Bereitschaft der Landwirt sich an der Kampagne freiwillig zu beteiligen und einen großen Beitrag zur Artenvielfalt, der Biodiversität, zu leisten, sei im Verbandsgebiet Gießen und Lahn-Dill besonders groß gewesen.

Der Bauernverband habe an 27 Landwirte in 22 Gemarkungen 350 Kilogramm Saatgut ausgegeben, wodurch 350 000 Quadratmeter Blühflächen angelegt werden konnten. Für 2018 mehr als die fünffache Saatgutmenge verteilt worden. „Demnächst werden über 1,6 Millionen Quadratmeter Blühflächen gedeihen“, kündigte Sames an.

HBV-Vizepräsident Volker Lein aus Homberg/Ohm-Bleidenrod, der auch Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Vogelsberg ist, stellte in seinem Vortrag einige Gedanken zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Diskussion. Das Grundproblem sei eine gesättigte Gesellschaft. „Menschen, die satt sind, machen sich viele Probleme. Menschen mit Hunger haben nur eins“, sagte Lein. Daraus resultierten viele der Vorhaltungen der Gesellschaft gegenüber der Landwirtschaft.

Die Menschen in der direkten Umgebung und in den Dörfern könne man noch gut im Sinne der Landwirtschaft erreichen. Er selbst und seine Familie hätten regelmäßig Kinder von Schulen und Kindergärten, Vereine und Politiker auf dem Hof, so Lein. Die Mehrheit der Menschen lebe jedoch in Städten und sei weit entfernt von der Landwirtschaft. Oft bilde sie sich sehr oberflächlich eine Meinung.

Die Menschen seien anfällig für negative Medienberichte, die zum Teil auf verfälschte Zahlen beruhten, wie das Beispiel Glyphosat zeige. Nach der Beobachtung von Lein richte sich die Politik dann meist nach den aktuellen Strömungen aus.

Öffentlichkeitsarbeit sei deshalb für die Landwirte so wichtig wie andere Produktionsmittel, jeder sollte sich nach Leins Überzeugung daran beteiligen. Landwirte seien zudem authentisch und glaubwürdig. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit sei nötig. Dabei sei fachliche Aufklärung nicht ausreichend. „Wir müssen emotionaler werden“, so Lein.

Der Jahresabschluss 2017 und der Haushaltsvoranschlag 2018 wurden einstimmig genehmigt. Der von Kassenprüfer Sven Görlach beantragten Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung wurde einstimmig zugestimmt. (red)

VORSTANDSWAHL

In der Vertreterversammlung des Kreisbauernverbands standen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung. In der vom stellvertretenden Vorsitzenden und Kreislandwirt des Lahn-Dill-Kreises, Hartmut Lang, geleiteten Wahl haben die Mitglieder den Vorsitzenden Manfred Paul (Hungen-Villingen) einstimmig wiedergewählt.

Der turnusgemäß ausscheidende stellvertretende Vorsitzende Markus Diebel (Haiger-Rodenbach) sowie die Beisitzer Wolfgang Busch, (Waldsolms-Brandoberndorf) und Volker Schwab (Laubach) wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Nachfolger des auf eigenen Wunsch ausscheidenden Vertreters der Landjugend, Ingo Schmalz (Hungen) ist Daniel Seipp (Lich-Muschenheim).