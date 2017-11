Jamaika-Aus: „ein Armutszeugnis“

Von Steffen Gross

Reaktionen Politiker von CDU, Grünen und SPD üben am Tag danach Kritik an FDP / Büger verteidigt Schritt

Wetzlar Die Schockstarre über das Jamaika-Aus in Berlin währte nur kurz. Schnell reagierten auch Politiker im Raum Wetzlar mit zum Teil heftiger Kritik an der FDP, die die Sondierungen mit Union und Grünen platzen ließ. Allein der Wetzlarer FDP-Fraktionschef verteidigte den Schritt.

Der Abbruch der Verhandlungen sei „traurig“, aber die „richtige Entscheidung“, sagte Büger. Er habe vollstes Vertrauen in seine Parteiführung, dass diese „richtig entschieden, intensiv verhandelt und alles versucht habe, Kompromisse zu finden und Abstriche zu machen“. Am Ende zähle das, wofür die Menschen die FDP gewählt haben. „Der Politikwechsel war augenscheinlich nicht möglich“, sagte Büger. Populismusvorwürfe gegen die Liberalen seien jetzt fehl am Platz, denn gescheitert seien die Sondierungsgespräche, weil es unter den vier Verhandlungspartnern „offensichtlich kein ausreichendes gegenseitiges Vertrauen gibt“.

Sozialdemokraten lehnen die Rolle des „Ersatzrades für die Demokratie“ ab

Jede Partei, auch die SPD, sei nun aufgefordert, in sich zu gehen. Auch die Option Neuwahlen verteufelte Büger nicht. In Hessen sei das in der Vergangenheit zweimal nötig gewesen. „Beide Male ist anschließend eine stabile Regierung dabei herausgekommen“, so Büger.

Ein „Konjunkturprogramm“ für die AfD fürchtete Büger nicht in Neuwahlen. Stattdessen sei es schlechte Politik, die zu Protest an den Rändern führe. Den Wählern extremer Parteien müsse in einem erneuten Wahlkampf deutlich gemacht werden, dass die Protestwahl zu keinen konstruktiven Ergebnissen führt.

Als „unverantwortlich“ bezeichnete der Wetzlarer CDU-Bundestagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer das Verhalten der FDP, weil sie keine Sachgründe für ihren folgenschweren Schritt benannt habe. Zweifel äußerte er an der von den Liberalen vorgebrachten Begründung des fehlenden Vertrauens. Wenn kein Vertrauen zwischen den Verhandlungspartnern existiere, hätte die FDP das früher deutlich machen können und mit ihrer Entscheidung nicht bis zum letzten Moment warten brauchen, kritisierte Irmer: „Glaubwürdiger wäre es gewesen, hätte die FDP konkrete Themen benannt.“

Für den CDU-Politiker ist es „eine vertane Chance, unter neuen Vorzeichen etwas zu erreichen“. Jetzt sei die SPD gefordert, ihre Position zu überdenken und womöglich doch noch gemeinsam mit der Union in Verhandlungen über eine große Koalition einzutreten. Die Sozialdemokraten sollten sich überlegen, ob die Parteiräson tatsächlich über der Staatsräson stehe. „Partei oder Staat – diese Frage muss die SPD beantworten“, so Irmer: „Es geht darum, die demokratische Mitte zu stärken und alles dafür zu tun, eine stabile Regierung zu bilden. Eine große Koalition sei nicht das „Nonplusultra“, doch „die Stabilität, die Zukunftsfähigkeit und das Ansehen Deutschlands“ stünden auf dem Spiel.

Neuwahlen sind laut Irmer zwar stets mit Unwägbarkeiten verbunden, nach den aktuellen Umfragewerten wären jedoch ähnliche Ergebnisse wie im September zu erwarten. Irmer: „Man kann nicht wählen, bis das Ergebnis stimmt.“ Zudem würden dem Steuerzahler mit einem erneuten Urnengang abermals 100 Millionen Euro Kosten aufgelastet.

„Jetzt: FDP first, Staatsverantwortung second!“ Die erste Reaktionen der Grünen-Politikerin und hessischen Umweltministerin Priska Hinz erfolgte kurz und knapp bei Twitter. Stunden danach erklärte Hinz auf Nachfrage, die Wählerinnen und Wähler hätten mit ihrer Stimmabgabe einen Auftrag an die politischen Parteien gegeben, eine Regierung zu bilden, auch wenn diesen die Konstellation zunächst nicht zusagt. Dies setze immer auch eine Bereitschaft zu Kompromissen voraus. Hinz: „Wir Grünen haben von Beginn an Bereitschaft gezeigt und uns in vielen Punkten bewegt – bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Dabei haben wir uns nie auf Maximalforderungen ausgeruht. Das gilt leider nicht für alle an den Sondierungsgesprächen Beteiligten, die FDP entzog sich in der letzten Sekunde ihrer Verantwortung.“ Es bleibe zu hoffen, so Hinz, dass der Appell des Bundespräsidenten gehört wird und in einem zweiten Anlauf zu einer stabilen Regierung führt.

„Nicht vollkommen überraschend“ kam das Scheitern der Sondierungen für die Wetzlarer SPD-Bundestagsabgeordnete Dagmar Schmidt. Es sei bemerkenswert, mit welcher Euphorie alle Welt auf „Jamaika“ geblickt habe und wie einfach das Projekt schließlich zum Scheitern gebracht werden konnte, sagte die SPD-Politikerin: „Das ist ein Armutszeugnis für alle vier beteiligten Parteien.“

Die FDP habe sich als eine weitere jener Parteien geoutet, die nicht bereit seien, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Der größte Teil der Verantwortung liegt laut Schmidt bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU), die es in den Verhandlungen an Führung habe mangeln lassen.

Anders als die Vertreter der anderen Parteien sieht Schmidt die SPD jetzt keineswegs in der Pflicht. „Wir sind kein Ersatzrad für die Demokratie“, sagte die Sozialdemokratin: „Die große Koalition wurde bei der Wahl abgestraft. Alle sagen stets, dass eine große Koalition die Ausnahme bleiben muss. Da ist es schon überraschend, wenn jetzt die Verantwortung für alles bei der SPD liegen soll.“ Die SPD werde bei dem von ihr eingeschlagenen Weg bleiben und sich neu aufstellen. Vor Neuwahlen habe sie keine Angst, sagte Schmidt.