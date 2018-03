VON KLAUS- J. FRAHM

Jazz trifft Dicke-Backen-Musik

KULTBAND "Kofelgschroa" mischt Wetzlar auf - Neue Volksmusik im Franzis

Wetzlar. "Da Rucksack is schwar und de Zeiten san rar, wo ma d‘Fiaß neihänga lassn in d‘Loana." Für einen Mittelhessen ist Englisch leichter zu verstehen als der deutsche Dialekt, der am Mittwochabend im Wetzlarer Kulturzentrum Franzis erklang. Trotzdem trafen die gastierenden Oberbayern "Kofelgschroa" auf 120 begeisterte Fans.

