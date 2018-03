Jeder Cent hilft: Fast 400 000 Euro für Kinder 

Mit ganzem Herzen ist jeder dabei so dass Kassierer Jens Hebstreit aus einem Rekordjahr Bilanz ziehen und von fast 300 000 Euro an Spendengeldern berichten konnte, zu denen mehr als 60 000 Euro Beitragseinnahmen und rund 34 000 Euro an Sattelgeldern bei der Benefizradtour kommen, so dass inklusive 57 Euro Zinsen die stolze Zahl von 391 438 Euro an Spendeneinnahmen zusammen kamen.

Rund 330 000 Euro wurden in vielfältige Projekte und Einzelfälle investiert. 50 000 Euro bekam zum Beispiel die José Carreras-Stiftung, 46 000 Euro die Uni-Klinik Göttingen zur Forschungsunterstützung kindliches Gliom, 43 000 die Kinderschutzambulanz an der DRK-Klinik in Siegen, 25 000 Euro das Kinderhospiz mit Toni Groos und RTL als Pate und 25 000 Euro die Kinderkrebsforschung in Leipzig.

Aber auch heimische Einrichtungen wie die Trauerbegleitung Charly und Lotte in Wetzlar mit 10 000 Euro wurden bedacht. Hervorragende und zeitaufwendige Vorstandsarbeit ist von Anfang an bei MfK das A&O, was sich kontinuierlich fortsetzt, so dass bei den Vorstandswahlen keine Diskussionen aufkamen. Neuer Vize-Vorsitzender ist Matthias Späth, dessen bisheriges Amt als zweiter Kassierer Sebastian Prinz übernimmt, der bisher als Beisitzer tätig war. Neue Beisitzer sind Thomas Anschütz, Detlef Krentscher, Klaus Lippert, Wolfgang Velten und Sven Wagner.

Der Bericht des Vorsitzenden Dieter Greilich mit Bilderschau beschrieb die Emotionen, die hinter jedem einzelnen Fall stehen. Die Vorstandsmitglieder erinnerten an spontane Hilfen, bei denen dann auch mal der wissenschaftliche Beirat „übergangen“ wird. „Wenn man sieht, wo es überall mangelt, hat jeder eingesetzte Cent seinen hohen Wert und hilft nicht nur den Kindern sondern auch den Familien“, sagte Greilich. Fernab von Leistungskatalogen der Krankenkassen oder leerer Kassen bei den Trägern von Kliniken entscheidet bei MfK ganz einfach das Herz.

Von Prof. Dr. Dieter Körholz gab es ein spontanes Lob: „Menschen für Kinder steht nicht nur dafür, gegen den gesellschaftlichen Konsens anzutreten und zu helfen, wo es nötig ist, sondern nimmt auch die Kinder und Jugendlichen mit, die sich wie in Burgsolms für die kleine Mia einsetzen, weil sie sehen, wo es fehlt.“ Mia, bei der es um einen Spezialstuhl für 2800 Euro ging, war eines der vielen Beispiele die vorgestellt wurden.

Körholz, der nach 17 Jahren in Leipzig, jetzt an der Gießener Uni-Klinik arbeitet, berichtete der Versammlung von seinen Forschungen zur „personalisierten Medizin“. In Zusammenarbeit mit anderen Kliniken wurde das Genomnetzwerk namens „Genomics“ ins Leben gerufen, das zwar auf das Hodgekin-Lymphom, umgangssprachlich als Lymphdrüsenkrebs bezeichnet, spezialisiert ist, aber auch auf weitere Krebsarten ausgeweitet werden kann. Bilddaten von 250 Kliniken in Europa, Australien, Neuseeland und Israel kommen zusammen, um eine Basis für die Forschung zu schaffen.

Forschung soll dabei helfen, dass Patienten so wenig Bestrahlung wie möglich erhalten müssen

Zusammen gefasst für Nichtmediziner: Personalisierte Medizin bedeutet, dass für jeden Patienten nur so viel an Bestrahlung oder Chemie benutzt wird, wie auch wirklich nötig ist. Allerdings ist die finanzielle Förderung eines Forschungsprojekts an Regeln gebunden, die man erfüllen muss, um Gelder zu erhalten. Hier trat nun am Ende der Versammlung wieder MfK mit einer der größten Einzelspenden bisher in Aktion und übergab Körholz einen symbolischen Scheck über 55 555 Euro, als Anschubfinanzierung. „Die Ziele, welche die Station Peiper mit Ihren Forschungsprojekten verfolgt, wie auch die tägliche Hilfe für betroffene und erkrankte Kinder sind volle Unterstützung wert“, sagte Greilich.