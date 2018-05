Von Pascal Reeber

Jetzt die Lücke, später die Brücke?

Lahnau-Dorlar Sie steht seit 139 Jahren. So viel Aufmerksamkeit wie derzeit hat die alte Brücke der Kanonenbahn in dieser Zeit wohl nur selten erhalten. Dabei geht es in der Sondersitzung am Mittwoch gar nicht direkt um sie.

