Von Pascal Reeber

Jubiläum in der Lahnaue

NATUR Vor zehn Jahren kehrten die Weißstörche zurück

Lahnau/WETZLAR/HEUCHELHEIM Jubiläum auf der Nisthilfe: Zehn Jahre ist es her, seit die Störche in die Lahnaue zurückkamen. Aktuell wird in zwei von drei Nestern am Nachwuchs gebrütet.

