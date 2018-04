Jugendlicher sticht auf 15-Jährigen ein

Die beiden Jugendlichen seien gegen 16 Uhr in der Nähe der Kindertagesstätte aufeinandergetroffen. Der Jüngere der beiden habe ein Messer gezogen und auf seinen 15-jährigen Kontrahenten eingestochen, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Die Verletzungen des 15-Jährigen seien aber nicht lebensbedrohlich. Der Beschuldigte habe sich der Polizei ohne Widerstand ergeben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Was die Ursache für die Auseinandersetzung war, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Erst am Dienstagabend war es in der Nähe der Rittal-Arena in Wetzlar zu einer Messerstecherei zwischen zwei 23-Jährigen gekommen. Da einer der beiden vom Tatort flüchtete war die Polizei mit Hubschrauber, Hundeführer und mehreren Streifenwagen im Einsatz. (kel)