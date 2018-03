Kalte Nächte: Tierheim bietet Hunden von Obdachlosen Schlafplätze

Die Kältewelle Ende Februar ist ungewöhnlich, aber nicht extrem, bemerkt der Deutsche Wetterdienst. Nichts gegen den Februar 1956: Der war so kalt, dass der Rhein zufror.

In Wetzlar haben die Minusgrade der vergangenen Tage gereicht, um mal wieder Grosche-Jakobs-Weiher am Rand von Nauborn zur Natureisbahn werden zu lassen. Vor einigen Tagen hat das Stadtbetriebsamt den Weiher unweit des Wetzbachs geflutet. Jetzt drehen Schlittschuhläufer dort ihre Runden. Eine dünne, lockere Schneeschicht stört nicht beim Kufenspaß. Schön, sich hinterher wieder aufzuwärmen, sagt eine frühe Schlittschuhläuferin.

Tierheim-Team verteilt Futter und warme Decken an Obdachlose mit Vierbeinern

Mancher bleibt aber trotz großer Kälte draußen. Obdachlose etwa, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Das Team des Wetzlarer Tierheims hilft ihnen. Denn auch wenn Obdachlose Übernachtungsunterkünfte in Anspruch nehmen, könnten sie häufig keine Hunde mit hinein nehmen, erklärt Wilfried Köhler, zweiter Vorsitzender des Wetzlarer Tierschutzvereins.

Das Helferteam hat deshalb eine Idee des Tierheims in Essen aufgegriffen: Es nimmt während der Kälteperiode für die Nächte unentgeltlich Hunde von Obdachlosen auf, bietet ihnen warme Schlafplätze und Futter bis zum nächsten Morgen. Möchten sich Bedürftige nicht von ihren vierbeinigen Gefährten trennen, können sie kostenlos warme Decken und Hundefutter im Tierheim abholen, sagt Janine Kosterlitzky vom Tierheimteam. Mit Plakaten und Flyern im Tageshaus der Caritas in der Braunfelser Straße haben sie und ihre Kollegen auf das Angebot aufmerksam gemacht, ebenso am Bahnhof und in Supermärkten. Mitglieder des Tierschutzvereins sind auch in Wetzlar und Gießen unterwegs gewesen, hatten Futterrationen und Decken im Gepäck und suchten nach Obdachlosen mit Hunden, um ihnen die „Care-Pakete“ zu bringen und auf das Angebot des Tierheims zu verweisen.

„Wir hoffen, dass es sich herumspricht“, sagt Wilfried Köhler.

Die Wetzlarer Feuerwehr ist indes vorbereitet für den Fall, dass jemand auf einem zugefrorenen Gewässer ins Eis einbricht. Die Dutenhofener Wehr absolvierte erst kürzlich eine entsprechende Übung, berichtet Erwin Strunk, Leiter der Feuerwehren in Wetzlar. Schließlich haben die Dutenhofener den See direkt vor der Haustür.

Ab November liegt außerdem über den ganzen Winter in allen Fahrzeugen Streusalz parat. Denn bei Löscheinsätzen in großer Kälte gefriert rasch ausgelaufenes Wasser auf Gehwegen und Straßen, das bedeute eine erhebliche Unfallgefahr für Einsatzkräfte und Passanten, erklärt Strunk.

KONTAKT

Wer die Hilfsaktion des Wetzlarer Tierheims in Anspruch nehmen oder unterstützen will, erreicht das Tierheim unter Tel. (0 64 41) 2 24 51, www.tierheim-wetzlar.de