Kamin und Mülltonnen brennen in Waldsolms

Samstagmittag gegen 13.15 Uhr wurden die Feuerwehren aus Brandoberndorf, Hasselborn und Kraftsolms in der Straße „Alter Berg“ in Brandoberndorf alarmiert. Dort brannte ein Kamin.

Zusammen mit einem Schornsteinfeger konnten die Einsatzkräfte dort größere Sachschäden verhindern. Nach gut 90 Minuten hatten die rund 30 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle und konnten den Einsatz laut dem stellvertretenden Gemeindebrandinspektor Alexander Schreier beenden.

Der zweite Einsatz an diesem Wochenende war in der Nacht auf Montag. Kurz nach 2 Uhr mussten die Wehren aus Griedelbach, Brandoberndorf, Hasselborn und Kraftsolms ausrücken. In der Griedelbacher Gartenstraße brannte eine Mülltonne an einer Hauswand. Mit einer so genannten Schnellangriffseinrichtung war der Brand schnell gelöscht. Die Brandstelle wurde anschließend noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach 45 Minuten konnten alle Wehren wieder abrücken. Auch dort waren circa 30 Feuerwehrleute im Einsatz, diesmal unter der Führung des Gemeindebrandinspektors Hendrik Krämer. (red)