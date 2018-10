Kampf um die holde Weiblichkeit

Über ein Tierschicksal der besonderen Art informierte der Betreuer des Jagdbezirks Kröffelbach-West, Jagdaufseher Erich Bruckskotten, den Jagdvorstand der Jagdgenossenschaft Waldsolms. Auf dem Höhepunkt der diesjährigen Hirschbrunft wurde ein etwa 15-jähriger bereits zurückgesetzter – also ein sehr alter Rothirsch – im Bachbett des Schwobaches bei Kröffelbach aufgefunden. Die sogenannten Forkelstiche – also die Verletzungen, die ihm sein Kontrahent mit dem Geweih zugefügt hatte, waren tödlich.

Solmsbachtal ist schon lange ein bevorzugter Lebensraum und Rückzugsort des Rotwilds

Wie der Waldsolmser Jagdvorsteher Edgar Köster (Kröffelbach) erklärte, würde es während der Brunftzeit regelmäßig zu hasserfüllten wilden Kämpfen zwischen den konkurrierenden Hirschen um die Gunst des weiblichen Rotwilds kommen. Diese Auseinandersetzungen würden glücklicherweise meistens dadurch enden, dass einer der Gegner seine körperliche Unterlegenheit frühzeitig erkennt und das Feld eiligst räumt.

In diesem Fall war es nicht so. Der unterlegene Hirsch – bei dem sowohl am abgenutzten Gebiss als auch am nicht mehr vollständig entwickelten Geweih – deutliche Merkmale eines hohen Alters erkennbar waren, hat wahrscheinlich die überlegene Kraft und Wendigkeit seines jüngeren Nebenbuhlers unterschätzt, was bei alten Rothirschen die jahrelang erfolgreich am Brunftgeschehen teilgenommen haben, öfter vorkomme.

Dass der Kampf von dem stärkeren Gegner mit äußerster Aggression und Verbissenheit geführt wurde, zeigen die mehrfach durch dessen Geweihenden hervorgerufenen Forkelstiche in Lunge, Magen- und Darmgegend des unterlegenen Tieres. Der Fundort des Kadavers im Bach lasse darauf schließen, dass der verletzte Rothirsch diesen Ort aufgrund seines Durstes aufgesucht haben könnte.

Von vielen Menschen mag das auf diese Weise herbeigeführte Lebensende des einst so stolzen Tieres zu bedauern sein, andererseits sei es aber ein unabänderlicher Teil der vom Menschen noch unbeeinflussten Vorgänge innerhalb der Natur, so Köster.

Abschließend berichtete der Jagdvorsteher, dass in diesem Jahr nicht zuletzt auch witterungsbedingt eine länger andauernde und besonders laute Brunft des hiesigen Rotwilds im Vergleich zu früheren Jahren festzustellen ist. Das Dröhnen der Brunftschreie zahlreicher Hirsche war wochenlang im September – besonders in den Morgen- und Abendstunden – im oberen Solmsbachtal deutlich zu hören. Die Jagdbezirke der Jagdgenossenschaft Waldsolms sind schon immer ein bevorzugter Lebensraum und Rückzugsort für diese ruheliebende größte Wildart in Deutschland gewesen. Deshalb wird sich der Jagdvorstand auch in Zukunft weiter für den Fortbestand der Rotwildpopulation im heimischen Raum einsetzen.