Kandidaten steigen in den Ring

„Wir von den Bezirksjugendringen Wetzlar und Land haben eine moderne Form gesucht, um junge Leute für die Politik zu interessieren“, so Vorsitzender Erich Schmidt aus Hüttenberg. Bei Thomas Fricke, Jugendwart der evangelischen Kirchengemeinde Katzenfurt, hatte er ein offenes Ohr gefunden, und so wurde im Gemeindehaus ein Boxring aufgebaut. In den vier Ecken des Boxrings nahmen die Landtagskandidaten Cirsten Kunz (SPD), Caroline Krohn (Bündnis 90/Die Grünen), Anna-Lena Benner-Berns (FDP) und Frank Steinraths (CDU) Platz. Allerdings hatte das Ganze mindestens einen Schönheitsfehler, denn es waren nicht vier, sondern insgesamt sechs Landtagskandidaten anwesend. Jugendpfleger Volker Schaub räumte ein, dass es in den beiden Wahlkreisen im Lahn-Dill-Kreis sogar 16 Kandidaten gibt. Man habe aber in kleiner Runde diskutieren wollen. Als Zuschauer und Juroren waren Jugendliche, Jugend- und Gruppenleiter, Vereinsvertreter und auch Eltern eingeladen.

Die Jugendringe nahmen dabei das Motto des Hessischen Jugendrings „Dafür steigen wir in den Ring“ auf. Als Moderator führte Christoph-Ray Lenz (Hüttenberg) durch die insgesamt neun Runden. Ihn hatte Schaub angefragt und erst später erfahren, dass Lenz selbst als Kandidat für „Die Partei“ um einen Platz im Landtag antritt. Jede Box-Runde dauerte vier Minuten, in denen vier Kandidaten zu Wort kamen. Ein Nummerngirl zeigte die Rundenzahl an.

Die rund 40 Besucher, darunter auch einige Jugendliche, konnten Runde für Runde mit roten, schwarzen, grünen oder gelben Karten ihre Punkte an die Politiker vergeben. Die Themen, so Schaub, waren in Jugendgruppen gesammelt worden. Die jungen Leute wollten wissen, was die Politiker tun wollen, um die Infrastruktur auf dem Land zu verbessern, welche Ideen sie haben, um die Landflucht zu stoppen oder wie der ÖPNV für junge Leute bessere Angebote machen könnte. Weitere Fragen drehten sich um die Ganztagsschule, die Teilhabe Jugendlicher am demokratischen Prozess oder den Kampf gegen Kinder- und Jugendarmut.

Die Unterschiede der einzelnen Parteiprogramme und Ansichten der Politiker wurden durchaus klar. Beim Thema ÖPNV, also öffentlicher Nachverkehr, sagte Cirsten Kunz, man brauche andere Verkehrskonzepte. Sie schlug Sammeltaxis und ein Bussystem wie in Mexiko vor, damit junge Leute mobil werden. Caroline Krohn favorisierte dezentrale Mobilität. Die sei derzeit am besten über Elektromobilität zu erreichen. Nachhaltig, dezentral und lokal waren ihre Schlagworte. Jörg Michael Müller (CDU), der sich im Wechsel mit Frank Steinraths in die schwarze Ecke setzte, sprach sich dafür aus, lokale Angebote für Jugendliche zu unterstützen.

Ehrenamt: Politik soll die Angebote in den Orten stärker unterstützen

Auch brauche es einfachere Regeln für Busfahrer, etwa wie in Israel. „Wir müssen viele Ideen aufbringen, wie Leute von A nach B kommen“, so Müller.

Anna-Maria Benner-Berns favorisierte ebenfalls das Jugendtaxi, mit dem Lücken im ÖPNV geschlossen werden sollten. Die Liberale warnte davor, die Freizeit von Kindern und Jugendlichen zu überfrachten. Sie sollten auch mal einfach Playstation spielen dürfen.

Eine weitere Frage, die Lenz als Ringrichter an die Politiker weitergab, drehte sich um die Förderung des Ehrenamtes auf dem Land. Cirsten Kunz sagte, es brauche starke Kommunen mit einer finanziellen Ausstattung, damit sie entsprechende Angebote machen könnten. In Ganztagsschulen sollte das Ehrenamt in der Schule verortet werden.

Caroline Krohn forderte eine bessere Ausstattung mit W-Lan. Dadurch könne das Ehrenamt gestärkt werden.

Frank Steinraths forderte „kurze Wege für kurze Beine“. Politik müsse das Engagement vor Ort stärken.

Anna-Lena Benner-Berns sprach sich ebenfalls für Vorortangebote aus, damit junge Leute sich in Feuerwehr und Sport engagieren könnten. „Es gibt Aufgaben die nur über Ehrenamt bewältigt werden können“.