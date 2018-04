Karlsruhe: „Fall Wetzlar“ soll sich nicht wiederholen

Vergleichbare Fälle sollen nach dem Willen der Karlsruher Richter in Zukunft ausgeschlossen sein.

„Offensichtlich bestanden bei der Stadt Wetzlar Fehlvorstellungen über die Bindungskraft richterlicher Entscheidungen und den noch verbleibenden Spielraum für eigenes Handeln“, teilten die Bundesrichter am Freitag mit, nachdem sie von der Gießener Aufsichtsbehörde über das Ergebnis der Prüfung im „Fall Wetzlar“ informiert worden waren.

Um „künftigen Überforderungen“ von Kommunen in solchen Situationen vorzubeugen, hat nun der Vizepräsident des Verfassungsgerichts, Professor Ferdinand Kirchhof, in einem Schreiben an den Regierungspräsidenten angeregt, dass die Kommunalaufsicht sicherstellt, dass gerichtliche Entscheidungen künftig befolgt werden, etwa durch Anzeigepflichten bei Ablehnung einer Hallenvergabe oder synchrones Monitoring.

Die Stadt Wetzlar hatte die NPD am 24. März nicht in ihre Stadthalle gelassen. Die rechtsextreme Partei hatte dort eine Versammlung geplant. Nach einigem juristischen Gezerre hatte schließlich das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung der Verwaltungsgerichte bestätigt, nach der die Stadt die Versammlung zulassen musste. Die Stadt verwehrte der Partei aber den Zutritt mit Verweis auf fehlenden Versicherungsschutz.

Nach mehrwöchiger Prüfung war das RP Gießen im Anschluss zu dem Ergebnis gekommen, dass die Stadt Wetzlar den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts „nicht willentlich missachtet“ habe, sondern sich in einem „Dilemma“ befunden habe. Daraufhin äußerte unter anderem der Deutsche Richterbund massive Kritik an der Stadt Wetzlar und dem RP Gießen, der im Verhalten der Stadt einen Verstoß gegen den Rechtsstaatlichkeit seiht. (gro)