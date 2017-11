Kegeln, Gutes tun und Spaß haben

WNZ-Stadtpokal Für den Wettbewerb am 12. November sind noch Bahnen frei

Wetzlar „Singen können wir auf alle Fälle besser als kegeln“, so lautet die Einschätzung der Mitglieder des gemischten Chores „Voices“ aus Naunheim, die sich auf die Teilnahme am WNZ-Stadtpokalkegeln am Sonntag, 12. November, freuen.

