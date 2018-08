Von Julia Hinze

Keine Chance für Bleifüße

VERKEHR Kontrollen an der B 49 sind für Polizei in erster Linie Präventionsarbeit

Wetzlar/Solms Der jüngste Unfall auf der B 49 zwischen Wetzlar und Oberbiel ist keine drei Tage her. Die häufigste Ursache? Überhöhte Geschwindigkeit. Was hilft? Regelmäßige Kontrollen, so wie am Freitag.

Copyright © mittelhessen.de 2018