(K)eine Nacht für Wetzlar

Von Jenny Berns

Außer Rand und Band waren am Abend die Fans beim Auftritt der Band Kraftklub in der nicht ganz ausverkauften Wetzlarer Rittal-Arena. (Fotos: Christian Lademann)

Wetzlar „Keine Nacht für Wetzlar“ steht auf T-Shirts, die es am Abend zu kaufen gibt. Angelehnt ist das Motto an den aktuellen Album- und Tourtitel von Kraftklub. Was die Band dann allerdings in der Rittal-Arena veranstaltete, war eine Nacht, die lange in Erinnerung bleiben dürfte.