Keine Raser an Zollbuche?

KONTROLLEN Polizei stoppt Motorradfahrer nur wegen Tunings

BISCHOFFEN/GLADENBACH Erstaunliches Ergebnis einer Polizeikontrolle mit Fokus auf Zweiradfahrer: An der Zollbuch fuhr am Donnerstag zwischen 16 und 20 Uhr niemand zu schnell.

Die Mitarbeiter der regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf kontrollierten den Verkehr am Donnerstag an der B 255 zwischen dem Aartalsee und Weidenhausen gemeinsam. Unterstützt wurden sie von Kollegen der Bereitschaftspolizei aus Lich.

Sie nahmen Raser und „Poser“ nahe der Zollbuche ins Visier und „blitzten“ in beide Fahrtrichtungen. Auf dieser Strecke ist eine Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometer in der Stunde erlaubt. Das Ergebnis erstaunte die Beamten dann doch: Keiner der Biker war zu schnell. Allerdings ließ der technische Zustand zweier Motorräder, insbesondere deren Auspuffanlagen, zu wünschen übrig. Die beiden 20-jährigen Fahrer aus dem aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf mussten zusehen, wie die Beamten sich an ihren Maschinen zuschaffen machten: Zunächst musste der Endtopf komplett abgebaut und in seine Einzelteile zerlegt werden. Anschließend kam eine sogenannte „Schwanenhalskamera“ zum Einsatz, die die Veränderungen im Inneren der Teile sichtbar machte. Eine vorherige Lärmmessung hatte Wert von 110 Dezibel statt der erlaubten 90 angezeigt. Durch die technischen Veränderungen erlosch bei beiden Motorrädern die Betriebserlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und zogen Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung ein.

Anders sah das Ergebnis bei den Autofahrern aus: Von 32 Kontrollierten waren 21 zu flott unterwegs – gemessen wurden Werte zwischen 120 und 162 Kilometer in der Stunde.

Eine junge Frau aus Marburg-Biedenkopf wurde mit 140 „Sachen“ gemessen, was 120 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg für sie zur Folge hat. Mehr Aufmerksamkeit noch erregte der Komplettumbau ihres VW Polo. Auch an ihm wiesen die Experten Manipulationen am Auspuff nach, auch ihr wurde wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis die Weiterfahrt untersagt.

Ein Punkt in Flensburg für gefährliches Überholen trotz Gegenverkehrs

Zwei junge Frauen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf werden zudem wegen ihrer gefährlichen Überholmanöver auf der Bundesstraße angezeigt. Sie hatten mit ihren Autos trotz Gegenverkehrs überholt und dabei eine Gefährdung der Entgegenkommenden in Kauf genommen. Beide erwarten ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. (red)