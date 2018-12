Von Malte Glotz

Keine ungewöhnliche Baustelle

VERKEHR Halbzeit bei der Sanierung der Münchholzhausener Ortsdurchfahrt

WETZLAR-Münchholzhausen Politisch hat in den vergangenen Jahren kaum eine Baustelle die Stadt so bewegt, wie die aufgerissene Münchholzhäuser Ortsdurchfahrt. Bei all dem Streit um Gebühren und Risse in Häusern wurde dabei stets gebaut – der Kanal wird noch 2018 fertig.

