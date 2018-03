Von Jenny Berns

Keller soll 20 000 Euro zahlen

Streitthema Verwaltungsgericht rät zu Vergleich im Streit um Frankenkredit

Braunfels Um die Folgen eines Kassenkredits in Fremdwährung ging es am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht in Gießen. Dies riet zu einem Widerrufsvergleich, laut dem Braunfels’ Bürgermeister Wolfgang Keller (parteilos) rund 20 000 Euro zahlen müsste.

