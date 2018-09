Keltertermine online buchen

Die Apfelbäume am Obstbaumstück „Lehmkaut“ oberhalb von Klein-Rechtenbach hängen voller Früchte; teils neigen sich die Äste bis zum Boden. „Höchste Zeit, dass jetzt geerntet wird“, erklärt Andreas Nickel, der sich dort mit seinen Vorstandskollegen Karl Erbs und Martin Roth von den Kelterfreunden Hüttenberg zur Pflückaktion trifft, „ denn trotz des heißen und trockenen Sommers tragen nicht nur die Apfelbäume, sondern auch Zwetschgen-, Birnen- und Quittenbäume riesige Mengen an Obst.“

Die Kelterfreunde Hüttenberg betreiben seit dem Jahr 2003 die gemeindeeigene Obstkelter am Dorfgemeinschaftshaus in Volpertshausen als Verein. „Wir beginnen in diesem Jahr früher mit der Keltersaison, weil auch das Obst zwei bis drei Wochen früher reif ist. Es fällt praktisch von den Bäumen“, erklärt Karl Erbs. Ab Donnerstag, 6. September, öffnet die Kelteranlage jeweils donnerstags bis samstags.

Um den erfahrungsgemäß großen Andrang bewältigen zu können und für einen geregelten Ablauf zu sorgen, muss zur Nutzung der Anlage ein Termin vereinbart und die zu kelternde Menge an Obst vorher angegeben werden. „Das ist wichtig und auch bindend, da wir bei Mehranlieferungen die nachfolgenden Termine nicht einhalten können und es zu langen Wartezeiten kommt“, berichtet Martin Roth von seinen Erfahrungen an der Kelter in den vergangenen Jahren.

Abgefüllt wird in „Bag-in-Box“-System

In diesem Jahr bieten die Kelterfreunde erstmals eine Online-Terminvergabe unter www.kelterfreunde-huettenberg.jimdo.com an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit sich telefonisch unter (01 51) 50 88 78 24 anzumelden. Sei Montag sind die Kelterfreunde unter dieser Nummer wochentags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr erreichbar. Die Kelterpreise betragen einheitlich für alle Bürger 25 Cent pro Liter für Äpfel, Birnen und Quitten. Für Trauben beträgt der Betrag 50 Cent pro Liter.

Abgefüllt wird weiterhin in das „Bag-in-Box“-System. Entsprechende Beutel, Kartons und Anleitungen können direkt an der Kelteranlage erworben werden. Einkochautomaten und Halterungen zum Abfüllen des Saftes in Beutel werden gegen Gebühr von den Kelterfreunden verliehen. (red)

Trester selbst entsorgen

Der anfallende Trester muss selbst entsorgt werden. Behältnisse wie Eimer oder Wannen müssen daher mitgebracht werden. Die Keltersaison endet in der Regel Ende Oktober. Wer keinen eigenen Obstbaum besitzt, aber gerne ernten und keltern möchte, kann bei der Gemeindeverwaltung eine Obstbaumpatenschaft beantragen. Die Patenschaft ist kostenlos, allerdings mit der Pflege des Baumes verbunden. Am Obstbaumstück „Lehmkaut“ haben die Kelterfreunde die Patenschaft für sechs Apfelbäume übernommen, über 40 weitere Patenschaften von Bürgern bestehen in allen Ortsteilen Hüttenbergs für verschiedene Obstsorten. Informationen zu den Baumpatenschaften gibt es für Hüttenberger Bürger unter (0 64 41) 70 06 38 oder auf www.huettenberg.de. (red)