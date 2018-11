Kind (8) angefahren und nur Sorge um eigenes Auto

Bereits am 9. November, ein Freitag, wollte ein achtjähriges Mädchen gegen 13 Uhr in der Braunfelser Gartenstraße im Bereich Turnhalle/Grundschule die Straße zu Fuß überqueren. Als sie bereits auf der Fahrbahn lief, erwischte sie ein Mercedesfahrer mit der Motorhaube, worauf die Schülerin zu Boden fiel.

Laut einem Zeugen untersuchte der Fahrer zunächst seinen Wagen auf Schäden, entdeckte einen möglichen Schaden an der Motorhaube und wollte zunächst die Polizei verständigen. Als ihn der Zeuge dann darauf aufmerksam machte, dass die Motorhaube sich lediglich einen Spalt geöffnet habe, stieg der Unbekannte wieder in seinen Mercedes und fuhr davon. Das Mädchen lies er einfach zurück. Die Achtjährige hatte sich durch den Aufprall eine Verstauchung am rechten Knöchel zugezogen.

Der flüchtige Autofahrer war mit einem silberfarbenen Mercedes Benz Kombi unterwegs. Der Zeuge beschreibt ihn als älteren Herrn mit weiß-grauen Haaren. Er sprach Deutsch und trug eine dunkle Lederjacke.

Die Polizei fahndet nun nach dem Unfallbeteiligten und fragt:

Wer kann Angaben zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug machen?

Wer hat den Zusammenstoß zwischen dem silberfarbenen Kombi und dem Mädchen am 9. November in der Gartenstraße noch beobachtet? Hinweise an die Polizei (0 64 41) 91 80. (kel/red)