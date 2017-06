Kirmes-Tetris, Spaß und Fernblick

Von Tanja Freudenmann

OCHSENFEST Dorfmüller: "Erwarten 150 000 und mehr Besucher" / 30 Fahrgeschäfte

Wetzlar In 14 Tagen ist es soweit: Die 65. Auflage des Wetzlarer Ochsenfests startet. Und es tut sich bereits was auf dem Festplatz im Finsterloh: Wo das Festzelt und wo der Vergnügungspark aufgebaut wird, steht schon fest.

„Wir hoffen vom 5. bis 11. Juli auf 150 000 Besucher und mehr“, sagt Heinz Dorfmüller, Geschäftsführer des veranstaltenden Landwirtschaftlichen Vereins Lahn-Dill. Deshalb soll im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt werden – unter anderem mit 70 000 Flyern.

Dorfmüller ist bereits täglich im Finsterloh unterwegs, am Dienstag wurde zum Beispiel das Gelände für die Tierschau begutachtet. Denn am Freitag, 7. Juli, werden sich im Finsterloh unter anderem 26 Großpferde, 32 Ponys, 18 Fohlen, 33 Milchrinder, 13 Exemplare Rotes Höhenvieh, 42 Fleischrinder, zehn Kälber, 60 Kaninchen, 60 Hasen und Tausende von Bienen zur Schau stellen – alles übersichtlich zusammengefasst im Tierschaukatalog.

Seit Montag ist auch Werner Wambold, Organisator des Vergnügungsparks, täglich im Finsterloh zu sehen. Das Gelände wurde bereits vermessen, wo welches der insgesamt 30 Fahrgeschäfte stehen wird, ist klar. „Der Aufbau ist so eine Art Kirmes-Tetris. Das muss alles zusammenpassen und ineinander greifen. Alles auf einmal, das geht nicht“, erklärt Organisator Werner Wambold.

Insgesamt 30 Fahrgeschäfte werden für Familienvergnügen beim Fest sorgen. Neu mit dabei und bislang erst in Frankfurt, Regensburg und Oberhausen zu sehen: der 80 Meter hohe „Jules Verne Tower“. Auf acht Tiefladern wird der 200 Tonnen schwere Tower angeliefert. „In 80 Metern Höhe erwartet die Gäste eine angenehme Fahrt“, verspricht der 62-jährige Greifensteiner. „Da sieht man kilometerweit, bis über Gießen hinaus. Sensationell.“

Natürlich gibt‘s unter anderem auch ein Riesenrad, ein Karussell und auch Fahrgeschäfte für die Kleinen. Mit „Break Dance“ geht‘s in alle Richtungen. „Wer einmal an allen Geschäften vorbeigelaufen ist, hat 400 Meter zurückgelegt“, beschreibt Wambold die Parkgröße.

Über 40 Helfer seien allein mit dem Aufbau des Vergnügungsparks beschäftigt. Erste Teile werden am Donnerstag in Wetzlar angeliefert, der Aufbau des Parks beginnt Montag. „Die letzten Geschäfte kommen am 4. Juli an“, sagt Wambold. Da an diesem Tag im Rahmen des Kultursommers Mittelhessen bereits „LaBrassBanda“ im Finsterloh spielen wird, sei „ein Spagat zwischen Publikumsverkehr und Aufbauarbeiten“ notwendig. Aber: „Wir schaffen das.“

Wambold freut sich auf Mittelhessens größtes Volksfest: „Ich war schon ein bisschen auf Ochsenfest-Entzug“, gibt er zu – und lacht. Der Plan für den Vergnügungspark stehe seit Dezember. „Aber es handelt sich um bewegliche Güter, da kann immer was passieren. Ich bin erst beruhigt, wenn ich weiß, dass alles da ist“, so der „Herr der Karussells“. Übrigens: Die Preise seien stabil und familienfreundlich geblieben, Fahrtvergnügen gebe es ab zwei Euro.

In Sachen Festzug hat Organisator Klaus Scharmann alles im Griff. Mit dabei: 70 Zugnummern und natürlich der 1100 Kilogramm-Koloss „Hektor“. „Die größte Schwierigkeit war, Musikzüge zu finden, weil der Festzug am zweiten Feriensonntag stattfindet. Aber es hat geklappt.“ Neu beim Festzug: die Strecke. „Wir nehmen nicht mehr den langen Weg durch die Altstadt, der Zug endet jetzt auf dem Ochsenfestgelände. Dort spielen die Musikzüge noch einmal vor dem Festzelt auf.“

Kontakt: www.ochsenfest-wetzlar.de