Kirmes mit Taufe und Rock

Zwei Abende im Zelt am Hallenbad mit Pop- und Rockmusik haben auch in diesmal wieder Tausende aus der Region in den Lahnauer Ortsteil gelockt.

Festumzug durch den Ort am Sonntag ist Höhepunkt der Feiern, danach startet der Familientag

Am Freitag gab es eine Rock- und Partynacht mit der Büdinger Band „Ace of hearts“, am Samstag spielten „All Reset“ und „Let the butterfly“. Eröffnet wurde die Kirmes traditionell mit der Taufe von Kirmeswatz Sebastian Kauck und seinem Vize Tobias Best. Die Mitglieder der Burschenschaft tauchten die Beiden in ein Schwimmbecken mit übelriechendem Speiseresten.

Am heutigen Sonntag wird die Kirmes ab 10 Uhr fortgesetzt mit einem Gottesdienst im Festzelt und ab 14 Uhr mit dem Festumzug durch Waldgirmes. Anschließend ist Familientag auf dem Festplatz mit Musik der Kapelle „Die Original Waidhauser“.

Mit dem traditionellen Frühschoppen endet die viertägige Feier am Montag, dann wird noch einmal die Kapelle „Die Original Waidhauser“ aufspielen. Auch Bürgermeisterin Silvia Wrenger-Knispel hat im Rahmen des Frühschoppens einen Auftritt. (lr)