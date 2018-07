Kleider, Spiele und oft guter Rat

Soziales Die Anzieh-Ecke der Caritas bietet Gebrauchtes für viele bedürftige Menschen

Wetzlar Die Anzieh-Ecke – „Der etwas andere Laden“ der Caritas in der Silhöfertorstraße 7 verkauft gebrauchte Kleidung an Menschen mit kleinem Geldbeutel. Den täglichen Ablauf in der Einrichtung organisiert ein vierzigköpfiges Team von Ehrenamtlichen.

