Von Malte Glotz

Klein-Venedig an Lahn und Dill

STADTBILD Gewässer sollen Teil des Stadtlebens sein

Wetzlar Nicht nur in Wetzlar, sondern in allen größeren Städten an der Lahn spielt eben jenes Gewässer meist eine untergeordnete Rolle. Dabei bringt Wasser im Stadtbild Lebensqualität. Wie Bürger sich das Verhältnis vo Stadt und Lahn vorstellen, zeigt das Projekt „Kiwa“.

Copyright © mittelhessen.de 2018