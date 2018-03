Von Gert Heiland

Kleine Steine, große Schlösser

INTERVIEW Georg Griesheimer hat sich Lego verschrieben / Schau in Werdorf

Aßlar-Werdorf Da werden Kindheitserinnerungen wach: Das Heimatmuseum im Werdorfer Schloss zeigt in einer Sonderausstellung, was Georg Griesheimer (60) mit seinen Legosteinen so alles anzustellen vermag.

