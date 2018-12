Von Pascal Reeber

Kleines und großes Geld

Finanzen Ein Blick in den Haushaltsentwurf der Gemeinde Lahnau

Lahnau Der Haushalt 2019 ist der bisher größte der Gemeinde Lahnau – und erneut ausgeglichen. So weit, so gut. Aber was steht noch darin?

Copyright © mittelhessen.de 2018