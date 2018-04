Knall auf Fall zurück im Winter

Ehringshausen/Aßlar Mit einem Unwetter hat der sommerliche Sonntag vor allem im Bereich Ehringshausen und Aßlar am Nachmittag ein jähes Ende gefunden. Ein Temperatursturz, Starkregen und Hagel verwandelten Straßen und Umgebung binnen weniger Minuten in eine Winterlandschaft. Anderswo kamen Gewitter und Sturmböen hinzu. Unter anderem in der Ortsdurchfahrt von Ehringshausen mussten Anwohner anschließend die Schneeschaufeln wieder aus den Kellern holen, um die Bürgersteige von den weißen Massen zu befreien. Der April machte mit diesem plötzlichen Wetterumschwung seinem Ruf einmal mehr alle Ehre. (gro/Fotos: Tina Müller)