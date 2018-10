Knapp am Podest vorbei

Sport Breuer-Brüder bei der Westdeutschen Meisterschaft im Lead-Klettern

WETZLAR/SAARLOUIS Zwei Athleten der DAV Sektion Wetzlar sind bei der Westdeutschen Meisterschaft im Lead-Klettern in Saarlouis an den Start gegangen. Im Finale kletterte der 15-jährige Henri Breuer knapp am Podest vorbei und wurde vierter in der Jugend B.

