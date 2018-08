Von Dirk Wingender

Koalition will Kortlüke bestätigen

Politik Grüner Dezernent soll am Mittwoch für weitere sechs Jahre gewählt werden

Wetzlar Wetzlars Rathauskoalition will ihren hauptamtlichen Stadtrat Norbert Kortlüke (55) in eine zweite Amtszeit schicken. Am kommenden Mittwoch soll der Grünen-Politiker in der Stadtverordnetenversammlung wiedergewählt werden.

