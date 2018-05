Köhlerfest in Hasselborn

Waldsolms-Hasselborn Die „Köhlerbuben Hasselborn“ laden wieder zu ihrem traditionellen Köhlerfest ein, und zwar für Donnerstag, den 31. Mai, an die Köhlerhütte in Hasselborn, sie befindet sich im kleinen Tal hinter der Gaststätte „Rolandseck“. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr mit einem Zeltgottesdienst, gegen 12.30 Uhr wird dann der Kohlenmeiler in Brand gesetzt. (ho/Archivfoto: Homberg)