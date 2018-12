Kommen die Gelben Tonnen ab 2021?

Frank Dworaczek, der Betriebsleiter der Abfallwirtschaft Lahn-Dill (AWLD), ein Eigenbetrieb des Kreises, hat am Donnerstag in der Sitzung eines Kreistagsausschusses in Wetzlar die Änderung angedeutet. Ab nächstem Jahr gelte ein neues Verpackungsgesetz. Dann könne der Kreis zum 1. Januar 2021 Gelbe Tonnen verlangen und bestimmen, was da hinein soll und was nicht, sagte Dworaczek. Vorschläge für eine Änderung würde die AWLD kommendes Jahr vorstellen.

Bislang entscheiden die Entsorgungsunternehmen. So gibt es im Landkreis Gießen bereits seit diesem Jahr Gelbe Tonnen; dort hatte der Entsorger Remondis die Einführung angeboten. (jli)