Von Johannes Weil

Konfrontiert mit menschlichem Leid

Mission Ina Schütte lebt seit vier Jahren im afrikanischen Burundi und baut dort eine Familienhilfe auf

Hüttenberg Die winterliche Kälte setzt Ina Schütte selbst zu. An diese niedrigen Temperaturen ist sie nicht mehr gewöhnt, obwohl sie in Deutschland aufgewachsen ist. Denn seit vier Jahren lebt die 38-jährige Frau in Burundi in Afrika.

