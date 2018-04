Von Steffen Gross

Kontrolleure außer Kontrolle?

Prozess Gescheiterter Chef der Vorgängerfirma berichtet von Startphase bei Woolrec

Braunfels/Gießen Was sind die angeblich strengsten Kontrollen wert, wenn im Vorfeld bekannt ist, wann sie stattfinden? In den Anfangsjahren der Firma Woolrec sei das regelmäßig der Fall gewesen, berichtete ein Zeuge am Dienstag im Prozess um die frühere Faserfirma.

