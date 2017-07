"Konzentriere dich auf das Wesentliche"

Gesprächsrunde Ärztin, Fotograf und Angehörige berichten in der Leica-Galerie über Umgang mit dem Tod

Wetzlar „Jeder Mensch stirbt so, wie er gelebt hat.“ So umschrieb die Chefärztin für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin an den Lahn-Dill-Kliniken, Birgitta Killing, Erfahrungen, die sie mit Menschen am Ende ihres Lebensweges machte.

Copyright © mittelhessen.de 2017