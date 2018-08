Von Werner Homberg

Kraftsolms feiert rauschendes Fest

VERGNÜGEN Zeltkirmes der Burschenschaft „Blaue Jungs“ / Festzug markiert Abschluss

Waldsolms-Kraftsolms Die Zeltkirmes liegt in Kraftsolms fest in Burschenhand, seit nunmehr 52 Jahren. Seit einigen Jahren gehören den Burschen auch Mädchen an – schließlich ist die Kirmes für jeden da. Ein großer Jux, auch am Wochenende.

