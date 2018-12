Krippen erzählen Geschichten

Advent 1000 Besucher kommen in die Untere Stadtkirche um Ausstellung anzuschauen

Wetzlar Mehr als 100 Krippen stehen derzeit in der Unteren Stadtkirche Wetzlar. Die diesjährige Ausstellung, die an den ersten vier Tagen bereits fast 1000 Menschen besucht haben, wartet mit Exponaten in vielfältigen Materialien und Größen aus Europa, Afrika, Südamerika und Asien auf.

