Von Gert Heiland

Kunst und Gespräche an 20 Orten

Kultur „Nacht der Galerien und Museen“ am 8. Juni / Erstmals fährt ein Shuttlebus

Wetzlar Was mit nur dem Ausstellungssaal im Stadthaus, den Museen, dem Kunstverein und der Galerie am Dom begann, hat in den Jahren immer mehr Kunsttreibende zum Mitmachen animiert. 20 Stationen sind es diesmal bei der Nacht der Galerien am 8. Juni.

