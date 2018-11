Kupferdiebe sind  schon wieder am Werk

Ein als Blumenkübel umfunktionierter Kupferkessel geriet am Sonntag in den Fokus bisher unbekannter Diebe. Der Bottich stand in einem Garten in der Hauptstraße. Die Diebe kippten die Erde aus und nahmen den rund 100 Euro teuren Kessel mit. Zeugen, die die Täter zwischen 1 Uhr in der Nacht und 7.15 Uhr am Morgen beobachtet ahben, werden gebeten sich unter (0 64 41) 91 80 bei der Polizei zu melden. (red)