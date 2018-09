Kurioser Weg aus dem Stau

Ob es geklappt hat oder ob der Mensch am Steuer des Fords den Rückwärtsgang einlegen musste, ist nicht bekannt. Das Bild des Autos auf der Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Dill vom Bodenfeld auf die Bachweide machte jedenfalls in sozialen Netzwerken rasch die Runde. Da hatte am Montag jemand einen ganz besonderen Weg um die Baustelle Altenberger Straße herum nutzen wollen. Offenbar nicht allein: Zwei oder drei Autofahrer wollten die Fußgängerbrücke als Schleichweg befahren, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller. Als das Ordnungsamt der Stadt anrückte, war zumindest der im Foto festgehaltene Ford schon weg – ob beschädigt oder heil, wer weiß. Davon abgesehen werde ein Bußgeld von 20 Euro fällig, sagt Müller.

An Zeitplan und Vorgehen in Sachen Bauarbeiten in und um Wetzlar wird sich auch nach dem Verkehrsstillstand vom Samstag und Montag im Wesentlichen nichts ändern. Vertreter von Ordnungsamt, Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde, Busunternehmen Gimmler, Polizei und der Landesstraßenbaubehörde Hessen-Mobil trafen sich am Mittwochmorgen zur Analyse der Situation. Als Ursache bestätigte die Runde in erster Linie eine fehlerhafte Beschilderung durch Hessen-Mobil an der B 49. Vor allem Lkw in Fahrtrichtung Limburg seien daher in Garbenheim und am Forum abgefahren, berichtet Wetzlars Ordnungsdezernent Jörg Kratkey (SPD). Bereits am Montag habe eine Spezialfirma in einem mehrstündigen Einsatz die Beschilderung nachgebessert. Am Montagnachmittag kam der schwere Unfall am Gloelknoten hinzu. Ein Audi-SUV war ungebremst in einen Stadtbus gefahren, drei Personen wurden verletzt.

Hessen-Mobil müsse allein bis 2021 so viele Vorhaben bewältigen, dass Verschieben nicht viel bringe

Hessen-Mobil und Stadt wollen nun prüfen, ob eine erneut nötige Vollsperrung der B 49 – so, wie es vergangenes Wochenende der Fall war – erst nach dem Ende der Bauarbeiten in der Altenberger Straße stattfinden kann. Grundsätzlich gebe es für die Fahrbahn- und Leitungserneuerung in der Altenberger Straße aber keine zeitliche Alternative, sagte Kratkey. Hessen-Mobil müsse allein bis 2021 so viele Bauvorhaben rund um Wetzlar bewältigen, dass ein Verschieben kaum Luft verschaffe. Die Arbeiten in der Altenberger Straße aufzuteilen, also Fahrbahnerneuerung und Austausch der Graugussleitungen durch die enwag getrennt ablaufen zu lassen, sei ebenfalls mit Behinderungen verbunden, sagte Kratkey. Selbst eine halbseitige Sperrung mit Verkehrsampeln für den Leitungstausch führe wegen der Länge des Bauabschnitts zwangsläufig zu Rückstaus. (diw)