Von Siegbert Bender

Lärm und ein Bagger im Lehrerzimmer

Schule Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der erste Bauabschnitt an der IGS Solms abgeschlossen

Solms-Burgsolms Für rund 7,2 Millionen Euro ist an der Integrierten Gesamtschule Solms (IGS) in den vergangenen Jahren ein Neubau entstanden, der die Aula mit der Verwaltung und Unterrichtsräumen vereint. Am Montag ist der Komplex feierlich eingeweiht worden.

