Von Jörgen Linker

Lahn-Dill-Kliniken führen Kooperationsgespräche

Austausch mit Kreiskrankenhaus Weilburg und St.-Vincenz-Klinik Limburg

WETZLAR/DILLENBURG/BRAUNFELS/WEILBURG/LIMBURG Nach dem geplanten aber gescheiterten Klinikverbund der Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels mit sieben Kliniken in der Wetterau und dem Vogelsberg zum „Gesundheitszentrum Mittelhessen“, soll es nun neue Gespräche über eine Zusammenarbeit geben – mit dem Kreiskrankenhaus in Weilburg sowie der St-Vincenz-Klinik in Limburg.

