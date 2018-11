Lahnauer Ideen bündeln

Nahverkehr Gemeinde möchte bei Neuaufstellung des Nahverkehrsplanes mitreden

Lahnau Regelmäßigere Fahrten auf der Linie 24, Expressbusse nach Gießen, eine Anbindung an die Bahn in Dutenhofen: Wünsche für einen besseren Nahverkehr gibt es in Lahnau zuhauf. Nun nimmt man einen neuen Anlauf, sie durchzusetzen.

