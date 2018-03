Landesregierung  tagt in Dillenburg

POLITIK Kabinett informiert sich in Klinik

DILLENBURG/WETZLAR/ WIESBADEN Die hessische Landesregierung wird ihre Kabinettssitzung mit Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und den Ministern am kommenden Montag ab 10 Uhr in den Dill-Kliniken in Dillenburg veranstalten.