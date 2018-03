Landrat betreibt Richterschelte

Die NPD plante am Samstag in der Wetzlarer Stadthalle ihren Wahlkampfauftakt, doch die Stadt Wetzlar stellte die Halle nicht zur Verfügung. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und zuvor das Verwaltungsgericht Gießen und der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel entschieden aber, die Stadt müsse der NPD wie jeder anderen Partei auch die Räume zur Verfügung stellen. Die Stadt blieb bei ihrer Haltung und verweigerte dies, weil die NPD Vorgaben des Mietvertrags nicht erfüllt habe.

Nun hat das Bundesverfassungsgericht die für die Stadt Wetzlar zuständige Kommunalaufsicht beim Regierungspräsidium Gießen aufgefordert, den Vorgang zu klären.

Landrat Schuster betrieb daraufhin Richterschelte und schrieb am Montagabend auf seiner Facebookseite: „Wir sollten mehr in die Aus- und Weiterbildung unserer Richterinnen und Richter investieren.“ Und: „Der Problembär ist nicht Oberbürgermeister Manfred Wagner. Der Problembär sitzt in Karlsruhe.“ Beziehungsweise: „Der Problembär trägt eine Robe.“ (jli)