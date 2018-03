Langer Abwärtstrend scheint gestoppt

Wie viele Mitglieder haben die Jugendwehren im Wetzlarer Verbandsgebiet tatsächlich? Die genaue Antwort war bei der Versammlung aller Jugendwehren in Vollnkirchen nicht exakt zu ermitteln. Doch die Tendenz scheint in die richtige Richtung zu gehen – nämlich aufwärts.Zwar nutzen die meisten Feuerwehren zur Verwaltung die gleiche Software, wie Verbandsjugendfeuerwehrwart Reiner Jüngst aus Mudersbach erläuterte. Allerdings weisen die Daten Mängel in Bezug auf die Vollständigkeit und Aktualität auf. Zum 31. Dezember zählte man in den 59 Jugendfeuerwehren 625 Mitglieder, darunter 180 Mädchen. Es gab 140 Neueintritte, denen 90 Austritte und 31 Übernahmen in die Einsatzabteilungen gegenüberstehen. Unter dem Strich bleibt also ein kleines Plus.

Ob damit der langjährige Abwärtstrend der Vorjahre gestoppt ist, bleibt jedoch offen: So finden sich in der Statistik auch 20 Mitglieder, die 18 Jahre und älter sind. Sie zählen somit eigentlich nicht mehr zur Jugendfeuerwehr. Da die Daten zur Planung und Steuerung in den Städten und Gemeinden, sowie auf Kreis- und Landesebene wichtig seien, mahnte Jüngst eine bessere Pflege dieser Daten an.

Politiker von lokaler Ebene bis in den Bundestag heben das besondere Engagement der Wehren hervor

Viel Lob und Respekt gab es aus der Politik für die Jugendarbeit der Feuerwehren. Hüttenbergs Beigeordneter Paul Hartmann (FWG) begrüßte die Delegierten in Vertretung des Bürgermeisters Christof Heller. „Cool bleiben, auch wenn’s brenzlig wird“, das lerne man in der Jugendfeuerwehr und das helfe auch im Erwachsenenleben, sagte er.

Kreisbeigeordneter Wolfgang Hofmann (FWG) bedauerte, dass die ehrenamtliche Arbeit in den Feuerwehren in der Öffentlichkeit nicht die Anerkennung erfahre, die sie verdiene. Er appellierte auch an die Arbeitgeber der hunderten Brandschützer, dieses Ehrenamt zu fördern – gerade im Einsatzfall. Bundestagsabgeordneter Hans-Jürgen Irmer (CDU) wies daraufhin, dass an diesem Tag rund 300 Einsatzkräfte unter dem Motto „Hände weg, wir sind eure Retter“ durch die Frankfurter Innenstadt zogen, um für mehr Respekt vor ihre lebensrettende Arbeit zu demonstrieren. Es sei für ihn völlig inakzeptabel, wenn diejenigen kritisiert und attackiert werden, die für die Hilfe der Anderen da sind.

Kreistagsmitglied Stefan Scholl (SPD) berichtete davon, wie er als Quereinsteiger in die Feuerwehr von Dietzhölztal eingetreten ist. Seine Kameraden aus der Jugendfeuerwehr hätten einen deutlichen Wissensvorsprung, der zeige, welch hervorragende Arbeit in den Jugendfeuerwehren geleistet werde.

Kreisbrandinspektor Rupert Heege wies daraufhin, dass Jugendfeuerwehren das Potenzial hätten, in den nächsten drei Jahren so viel Nachwuchs an die Einsatzabteilungen zu übergeben, wie dort aus Altersgründen ausschieden. Insbesondere beim Zeltlager der Hilfsorganisationen am Aartalsee mit rund 900 Teilnehmern habe sich die Jugend sehr gut präsentiert. So mache es Spaß, ein solches Event auch in 2020 wieder zu organisieren. „So ein erfolgreiches Lager, das ist auch ein Verdienst von euch. Ihr macht eine super Arbeit“, zog Heege ein positives Fazit.

Jugendfeuerwehren suchen für das Jahr 2019 noch nach einem Ausrichter für das Jugendlager

Michael Stroh, Vorsitzender des Wetzlarer Feuerwehrverbandes, dankte den Jugendwarten und allen Betreuern in den Ortsvereinen für die geleistete Arbeit. Zugleich drückte er den Wunsch aus, dass die vakanten Positionen in der Verbandsjugendleitung in Zukunft wieder besetzt würden (siehe unten).

Die Delegierten beschlossen die Vergabe des Delegiertentags 2019 nach Ehringshausen und 2020 nach Hohensolms. Der Wandertag, vergangenes Jahr in Braunfels ausgerichtet, findet am 3. Oktober bei Altenkirchen statt. 2019 wandern die Blauröcke in Aßlar, im Jahr 2020 dann in Hüttenberg. Das Verbandszeltlager findet vom 8. bis 10. Juni in Brandoberndorf statt. Für 2019 sucht man hierfür noch einen Ausrichter.

WAHLEN

In offenen Wahlen sprach die Versammlung den bisherigen Funktionsträgern der Verbandsjugendleitung einstimmig das Vertrauen aus. Christian Failing aus Wetzlar bekleidet für vier weitere Jahre das Amt des stellvertretenden Verbandsjugendfeuerwehrwartes. Bestätigungen erhielten auch Kassierer Alexander Marchel aus Bonbaden und Patrick Zipp aus Biskirchen als Fachgebietsleiter für die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden. Kein Bewerber fand sich für das Fachgebiet „Seminare“, das daher der stellvertretende Verbandsjugendfeuerwehrwart Carsten Loh aus Rechtenbach betreut. Auch das Fachgebiet „Wettbewerbe“ konnte nicht besetzt werden und daher von Failing mitbetreut.