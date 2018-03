Laster gerät in Gegenverkehr - zwei Männer sterben auf der A 45

Fotostrecke Verkehrschaos nach tödlichem Unfall auf A 45

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagen gegen 9.30 Uhr bei Wetzlar aus bislang unbekannter Ursache die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf die Gegenfahrbahn geraten. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll der Lastwagen daraufhin mit einem Transporter kollidiert sein. Danach sei ein anderes Auto in die Unfallstelle gekracht.

In der Nähe des Unfallorts befindet sich nach Polizeiangaben eine Baustelle. Der Lastwagen war demnach von Dortmund aus in Richtung Hanau unterwegs. Wie ein Sprecher weiterhin sagte, gab es nach dem Unfall Probleme mit der Bildung einer Rettungsgasse. Das habe dazu geführt, dass Rettungskräfte auf ihrem Weg zur Unfallstelle behindert wurden und wertvolle Zeit verloren ging.

Die beiden toten Männer - Jahrgang 1962 und 1959 - seien noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen erlegen, hieß es. Das Alter des schwer verletzten Opfers war zunächst unklar. Der Mann befinde sich nicht in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei. Ein Gutachter hat die Unfallstelle untersucht.

Die Autobahn 45 war nach dem Unfall wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, mussten die weithin verteilten Trümmerteile von der Fahrbahn und von der Baustelle entfernt werden. Nachdem es am Mittag zunächst einen größeren Stau in beide Fahrtrichtungen gab, lösten sich die Verkehrsbehinderungen im Laufe des Nachmittags auf.

Zwar rechneten die Beamten damit, dass die Fahrbahnen zumindest teilweise wieder für den Verkehr geöffnet werden. Die Autobahn in Richtung Dortmund könnte aber aufgrund von Sanierungsarbeiten als Folge des Unfalls an der Baustelle am Sonntagmorgen von 7 Uhr an erneut gesperrt werden, hieß es. Weitere Details waren noch nicht bekannt. (dpa/lhe)

