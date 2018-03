Laster stürzt um

Gegen 10.45 war der Fahrer des auf ein Gießener Unternehmen zugelassenen Lkw nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Gefährt auf den rechten, schneebedeckten Seitenstreifen geraten. Das Gegenlenken hatte offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Der Laster geriet ins Schleudern und kippte schließlich auf die rechte Seite.

Kranfirma stellte das Gefährt wieder auf

Der Fahrer blieb bei dem Unfall nahezu unverletzt – zumindest lagen der Polizei darüber keine Erkenntnisse vor. Die Bergung übernahm eine Butzbacher Kranfirma, die das große Gefährt und den Muldenauflieger wieder auf die Räder hievte. Der geladene Mutterboden hatte sich bei dem Unfall über die Straße und in den Graben ergossen. Mit einem Radlader wurde die Erde wieder zusammengeschoben und für den Abtransport vorbereitet. Wie hoch der Sachschaden an dem Lastwagen ist, konnte die Polizei am Dienstag noch nicht sagen. Die Polizei sicherte die Daten vom Fahrtenschreiber. (he/ho)