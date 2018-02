Von Steffen Gross (Text) und Pascal Reeber (Fotos)

Leica wird im „Ernst Leitz Hotel“ Akzente setzen

Endspurt Hoteldirektor Dirk Kagel und sein Team stellen das 129-Zimmer-Haus bei einer Baustellenführung vor

Wetzlar Noch zehn Wochen bleiben zum Einrichten: Am 1. Mai soll das „Arcona Living Ernst Leitz Hotel“ die ersten Übernachtungsgäste beherbergen. Durch das neue Business-Hotel, in dem Leica allgegenwärtig sein wird, führten am Freitag Hoteldirektor Dirk Kagel und sein Team.

Copyright © mittelhessen.de 2018