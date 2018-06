Von Steffen Gross

Leitz-Park III nimmt Fotografie in den Fokus

Eröffnung Nach Fertigstellung des dritten Bauabschnitts lädt Leica Camera am Sonntag zur öffentlichen Erkundung ein

Wetzlar Architektur und Inhalt mit hohem Anspruch: Mit dem Leitz-Park III wird an diesem Wochenende das wohl prägendste Bauprojekt seit Jahren in Wetzlar eingeweiht. Der offiziellen Eröffnung am Freitag folgt am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür.

