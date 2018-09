Leser erhalten neue Wochenendausgabe

24 Seiten Journal inklusive umfangreichem Anzeigenmarkt zusätzlich zur vollen Ausgabe mit vielen lokalen Informationen und Hintergründen aus der Welt der Politik, der Wirtschaft, der Kultur und des Sports haben wir für Sie zusammengestellt.

Die neue Wochenendausgabe ist ein Baustein in der Neuordnung unserer

Veröffentlichungen, die sich aus dem Zusammenschluss von Wetzlardruck mit dem

Gießener Anzeiger unter dem Dach der VRM in Mainz (Allgemeine Zeitung Mainz,

Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo) ergibt. Damit entsteht das auflagen- und

reichweitenstärkste Medienunternehmen in Mittelhessen mit vielen neuen

Möglichkeiten, die auch Ihnen zu Gute kommen. Mit unseren Zeitungen erreichen wir

Menschen in sieben Landkreisen in Mittelhessen. Mit der VRM haben wir einen Partner

an der Seite, der als multimediales Unternehmen die strategische Kraft hat, die

Entwicklungen im sich rasch verändernden Medienmarkt mitzugestalten. Das sichert die

publizistische Stimme unserer Zeitungstitel langfristig.

Konkret bedeutet dies, dass wir uns in Mittelhessen voll und ganz auf das lokale und

regionale Geschehen konzentrieren können. Das ist unsere Stärke, wir wollen

Heimatzeitung sein. Konkret heißt dies auch, dass wir unseren Produktmix, gerade

rund um das Wochenende, neu justieren: Eine intensivere Berichterstattung mit

Freizeit- und Vereinsschwerpunkt am Freitag, vor allem die neue Wochenendausgabe mit

neuen Journalseiten und Schwerpunktthemen im Lokalen am Samstag und eine

umfangreichere Zeitung am Montag bieten für jedes Interesse etwas. Auf die

Printausgabe am Sonntag – vor mehr als 20 Jahren eingeführt, als das Internet noch

in den Kinderschuhen steckte – werden wir ab dem 21. Oktober verzichten. Die

Nachrichten für den Sonntag werden digital: Den aktuellen Sport und Berichte über

wichtige Ereignisse lesen Sie schon am Samstag hier auf mittelhessen.de, in

der Nachrichten-App (m)-News und auf unseren Social-Media-Kanälen oder am Montag

gesammelt und eingeordnet in der Zeitung. Das Wichtigste unterm Strich: Es gehen

Ihnen keine Nachrichten verloren! Die Seiten, die wir bislang am Sonntag

veröffentlich haben, lesen Sie am Samstag oder Montag.

Die Umverteilung der Sonntagsinhalte hat auch mit kaum noch zu bewältigenden

personellen Engpässen in der Zustellung am Sonntag zu tun. Diese Herausforderungen

so zu meistern, dass ein inhaltlich richtig gutes Angebot für Sie aufrechterhalten

werden kann, ist unser Ziel. Natürlich erfordert es Umgewöhnungen. Aber wir setzen

darauf, dass wir das gemeinsam schaffen, denn in den allermeisten Zeitungsregionen

Deutschlands sind sechs Erscheinungstage ja seit jeher die Regel.

Es bleibt dabei: Nirgendwo wird so viel lokaler Lesestoff publiziert wie in Ihren

Heimatzeitungen. Die Tageszeitung als verlässlicher und neutraler Partner verbindet

Menschen in ihrer lokalen Welt und zeigt die stärksten Seiten der Region.